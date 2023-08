Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Sporting por 2-1, num jogo marcado por um erro do VAR que o Conselho de Arbitragem assumiu logo após o final do encontro.

«Quando o Conselho de Arbitragem admite um erro não vale a pena comentar. Houve uma falha técnica, não podemos voltar atrás. É chato quando há prova de que há um erro, podia ter sido a nosso favor. Mas não vou dar muito ênfase a isso porque nunca comento arbitragem. Administração é que vai tomar decisão sobre a reação.

A nossa frustração não tem a ver com o lance do VAR, mas com o sentimento de que podíamos ter pontuado depois do jogo que fizemos. Conheço muito bem o Hugo Miguel e o Rui [Soares] e não acredito que tenham feito por mal. Foi um erro que acontece. Temos apenas de perceber que se continuarmos com esta atitude, vamos conseguir os nossos objetivos.»

[sobre a pressão do Casa Pia até ao fim do jogo em busca do empate]

«Fomos muito guerreiros e audazes em todos os momentos. Na primeira parte tentámos não expor o três para três na defesa porque o Gyokeres é muito forte nessas situações. A nossa segunda parte é de uma equipa que acredita no que trabalhamos.»

[Casa Pia sofreu o segundo golo quatro minutos após empatar, podia ter gerido melhor?]

«Há que dar mérito ao Sporting. Seria pouco ambicioso mudar a postura depois do golo porque estávamos a ter resultados. É uma bola muito difícil, passa entre as pernas do defesa e o Ricardo [Batista] não a viu partir e foi muito colocada. Tentámos continuar a jogar sempre o jogo pelo jogo. É a arrogância positiva que gostamos de ter. Não levamos pontos e é a única coisa que lamento, mas tenho enorme orgulho no que os meus jogadores fizeram.»

[o que pode prometer o Casa Pia?]

«O Casa Pia é um clube que cresceu muito rápido e não podemos tirar os pés do chão por termos subido há dois anos e termos feito uma época tranquila na época passada. Estamos no caminho certo.»

[Casa Pia vai jogar em Rio Maior esta época]

«Estamos imunes. É uma situação transitória, que já aconteceu até com clubes grandes. Esta vai ser a nossa casa até Pina Manique estar pronto. Nunca servirá de desculpa para nada, ainda vai enaltecer mais se conseguirmos os nossos objetivos. Vamos continuar a ter o apoio dos nossos adeptos porque quando se gosta do clube não deixa de se seguir só por causa de 80 quilómetros.»

[Diogo Pinto saiu do Casa Pia nesta sexta-feira]

«Estou preparado para perder jogadores. O Diogo Pinto foi uma situação boa para ele. Ao contrário do que eu imaginava, não se adaptou a este sistema, hoje penso que é um jogador para jogar a três no meio-campo. Estou preparado para perder outros jogadores como o Godwin ou o Lelo. Mas tanto um como o outro fizeram um jogo de muito empenho. Temos o plano A que é mantê-los e um B, caso eles saiam. Se o Godwin sair, nem precisamos de contratar. Nenhum clube pode ficar descalço por causa do mercado.»