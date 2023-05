Ruben Amorim, treinador do Sporting, detalhou a forma como vai gerir Daniel Bragança, médio que se lesionou com gravidade no início da época.

«O Bragança não vai jogar esta época. Não vamos arriscar. Ele esteve um ano a trabalhar muito, vai trabalhar até ao fim da semana, depois vai ter uns dias e vai voltar um pouco mais cedo para ter mais ritmo para começarmos a metê-lo na pré-época. Gostava muito pelo que tenho visto nos treinos, mas não vamos arriscar. É um jogador muito importante para nós.»