No dia em que completaram um ano de namoro, Ana Maria Markovic, jogadora de futebol croata, não deixou passar o feito e prestou juras de amor a Tomás Ribeiro.

A futebolista do Grasshoppers utilizou as redes sociais para publicar várias fotografias com o central português do V. Guimarães, entre elas uma visita ao Porto e uma gala do clube vimarense.

«Um ano contigo», escreveu no Instagram.

Os dois jogadores conheceram-se na altura em que representaram o mesmo clube (cada um naquele que lhe compete), o Grasshoppers da Suiça, entre 2022 e 2023.