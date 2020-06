As modalidades desportivas de pavilhão vão elaborar um protocolo que permita o regresso das competições desportivas a partir da terceira semana de agosto.

Na quarta-feira, por videoconferência, as federações de basquetebol, andebol, voleibol, patinagem e futebol (pelo futsal), reuniram-se com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e com o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, no sentido de retomar as provas em agosto, caso haja autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comunicado conjunto, ao final da última noite, as federações anunciaram a elaboração de um «protocolo de retoma que permita o regresso das competições desportivas na terceira semana de agosto, desde que exista autorização da DGS».

Na mesma nota, os cinco organismos vão procurar a redução, junto da DGS, das «restrições impostas ao processo de treino desportivo».

As provas foram todas interrompidas em meados de março, devido à pandemia da covid-19.