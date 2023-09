O Benfica conquistou, este domingo, a Supertaça ao bater o Madeira SAD por 36-33 após prolongamento, numa partida disputada no Pavilhão Municipal de Castelo Branco.



As bicampeãs nacionais chegaram ao intervalo a ganhar por 17-15, mas permitiram a recuperação das insulares na segunda parte. O empate a 30 registado no fim do tempo regulamentar obrigou a que se jogasse um prolongamento para saber quem venceria o troféu.



O Benfica acabou por ser mais forte e conquistou a Supertaça pelo segundo ano seguido, chegando aos quatro títulos no total, precisamente atrás do Madeira SAD, recordista, com 21.