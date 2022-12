O Benfica sofreu, mas venceu em Viseu o Académico por 25-23, numa partida da 13.ª jornada do campeonato nacional de andebol.



Bélone Moreira e Leandro Semedo estiveram em destaque no lado dos encarnados ao anotarem quatro golos cada. Por sua vez, Eduardo Almeida, com oito golos, foi o melhor marcador dos viseenses e de todo o encontro.



Com esta vitória o Benfica igualou o FC Porto no topo da classificação e tem mais um ponto que o Sporting, formação que apenas vai acertar calendário contra o Maia/UMaia em fevereiro.



Jogos e resultados desta 13.ª jornada do campeonato nacional:



FC Porto - Marítimo SAD, 35-26

Belenenses - Vitória de Setúbal, 31-26

Académico de Viseu – Benfica, 23-25

Santo Tirso – Avança, 21-28

Póvoa - FC Gaia, 28-27

ABC/UMinho - Águas Santas, 26-25