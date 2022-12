Um passeio ao sul de Espanha!

Em busca de confiança numa época em que ainda não tinha vencido em jogos europeus, e três dias depois de ter perdido por um com o GOG na Dinamarca, o FC Porto foi a Málaga mostrar que é muito superior ao vice-campeão espanhol.

Na primeira meia-final da edição inaugural da Supertaça Ibérica, os dragões venceram de forma folgada o Granollers por 46-30.

E não era uma equipa qualquer a que estava do outro lado. O conjunto espanhol é o único que tem conseguido dar alguma luta ao Barcelona em competições domésticas, tendo assegurado o segundo lugar na época passada, além de chegar à final da Taça do Rei.

Porém, nem foi preciso ver a melhor versão do FC Porto para se assistir a um jogo sem grande história. O resultado só se manteve equilibrado até meio da primeira parte, com o Granollers a liderar durante grande parte do tempo, mas um maior acerto defensivo portista e melhoria da eficácia fez dilatar a vantagem da equipa portuguesa.

O FC Porto fez um parcial de 6-0 a fechar a primeira parte e foi para o descanso a vencer por 11 golos de diferença (25-14).

Na segunda parte, Magnus Andersson rodou a equipa, deu minutos a todos os jogadores e não perdeu fulgor.

Os dragões mostraram que existe uma diferença clara entre uma equipa de Champions e outra da Liga Europeia e venceram de forma tranquila um adversário que esteve, contudo, privado de três jogadores importantes.

No domingo haverá um teste mais duro. Seja com o Sporting, seja com o bicampeão europeu Barcelona.