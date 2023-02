O Benfica derrotou, esta terça-feira, o Tatran Presov por 35-28, numa partida da 7.ª jornada do grupo A da Liga Europeia.



Os encarnados chegaram ao intervalo a ganhar por 21-11 e com a vitória bem encaminhada. Na segunda metade, as águias mantiveram a vantagem no marcador e assegurou o triunfo.



Esta vitória permitiu ao Benfica dar um passo importante na luta pelos oitavos de final da competição. Para já, está no quarto lugar do grupo à frente de Tatran Presov e Veszprém e atrás de Montpellier, Goppingen e K. Schaffhausen.