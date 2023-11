O FC Porto venceu na Póvoa por 32-23, numa partida da 13.ª jornada e continua no segundo lugar atrás do Sporting.



Os dragões arrancaram o encontro com um parcial de 4-1 nos primeiros minutos, mas a boa resposta da equipa da casa manteve o jogo equilibrado. Ainda assim, os azuis e brancos chegaram ao intervalo a ganhar por 17-12.



O FC Porto teve uma boa entrada na segunda parte e conseguiu, até final, aguentar a vantagem que lhe permitiu conquistar mais três pontos no campeonato nacional.