O Benfica perdeu esta terça-feira em casa do Rhein-Neckar Löwen, por 39-30, em jogo da quarta jornada do grupo A da Liga Europeia de andebol.

Na Alemanha, as águias foram para o intervalo a perder por 20-17, e na segunda parte não só não conseguiram anular essa desvantagem, como viram o adversário dilatar o marcador.

Com este resultado, o Benfica segue na terceira posição do grupo, atrás do Nantes (ainda vai jogar frente ao Kristianstad ) e do líder Rhein-Neckar Löwen.

No grupo D, o ABC também perdeu na deslocação ao terreno do Skjern, da Dinamarca, por 32-25. A boa segunda parte da formação de Braga não foi suficiente para evitar a derrota.

Assim, o ABC é o terceiro classificado do grupo, com menos quatro pontos do que o Skjern e seis do que o Nexe. O Povazska Bystrica é último, ainda sem pontos.