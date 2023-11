O FC Porto foi derrotado na noite desta quinta-feira pelo Montpellier (25-29), no Dragão Arena, em jogo da 8.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

Ao intervalo, registava-se uma igualdade a 13 golos no marcador, mas o Montpellier conseguiu ganhar vantagem para a vitória na segunda parte, que teve um parcial de 16-12 favorável à equipa francesa.

O sueco Lucas Pellas, com nove golos, foi o melhor marcador do jogo e determinante para o triunfo do Montpellier. Na equipa treinada por Carlos Resende, Fábio Magalhães, com cinco golos, foi o melhor marcador.

Um dos golos de Fábio Magalhães:

Os azuis e brancos sofrem a segunda derrota seguida na Liga dos Campeões, depois de terem perdido na visita ao Montpellier, a 15 de novembro, por 35-24.

Na próxima jornada, o FC Porto visita o GOG, da Dinamarca, na próxima quarta-feira, 29 de novembro (19h45).

O FC Porto mantém o 6.º lugar, com seis pontos, tendo o Montpellier descolado dos dragões e apanhado o GOG com oito pontos: os dinamarqueses perderam esta quinta-feira ante o Magdeburgo.

Vitoriosos nesta jornada saíram ainda o líder Barcelona e o Veszprém, segundo classificado. O português Luís Frade, com oito golos, esteve em destaque no triunfo do Barcelona, ao ser o melhor marcador do jogo, a par do colega Aleix Gómez Abelló.

Luís Frade em destaque no triunfo do Barcelona:

Os dois primeiros classificados do grupo apuram-se diretamente para os quartos de final. Os clubes classificados do 3.º ao 6.º lugar avançam para um play-off de acesso aos quartos de final.

RESULTADOS – 8.ª Jornada

FC Porto-Montpellier, 25-29

Veszprém-RK Celje, 41-31

GOG-Magdeburgo, 25-32

Barcelona-Wisla Plock, 32-25

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Barcelona, 14 pontos

2.º: Veszprém, 14

3.º: Magdeburgo, 12

4.º: Montpellier, 8

5.º: GOG, 8

6.º: FC Porto, 6

7.º: Wisla Plock, 2

8.º: RK Celje, 0