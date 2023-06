O Magdeburgo venceu este domingo a quarta Liga dos Campeões da sua história, ao bater na final da prova o Kielce, por 30-29, após o prolongamento.

A equipa alemã sagra-se campeã europeia um ano depois da derrota frente ao Benfica, na final da Liga Europeia, em Lisboa.

Após um empate a 26 no tempo regulamentar, a partida seguiu para o prolongamento, período no qual o Magdeburgo foi superior ao adversário polaco, finalista vencido da Champions League pela segunda temporada consecutiva.

Kay Smits, com oito golos, foi o grande destaque individual do conjunto germânico.

Refira-se que o jogo ficou ainda marcado pela morte de um jornalista durante o mesmo. A situação ocorreu na segunda parte: a vítima ainda recebeu assistência médica, mas não sobreviveu.

The EHF mourns the death of a media colleague at the TRUCKSCOUT24 EHF FINAL4. He was medically treated in the second half of the final, but sadly passed away. Our thoughts and prayers are with his family, friends and relatives.