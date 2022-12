O Benfica responsabilizou o Sporting pelo facto de o dérbi de andebol neste sábado entre as duas equipas começar exatamente à mesma hora (15h00) do Marrocos-Portugal.

Em comunicado, o clube encarnado diz ter feito várias tentativas ao longo dos últimos dias para alterar a hora da partida e que o rival lisboeta mostrou-se «repetidamente intransigente».

O COMUNICADO DO BENFICA:

«O Sport Lisboa e Benfica lamenta que o Sporting se tenha mostrado, hoje, mais uma vez, irredutível quanto a uma mudança do dérbi de andebol marcado para amanhã, às 15h00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz.

Apesar de todas as tentativas realizadas desde o início da semana, o Sporting mostrou-se repetidamente intransigente quanto a qualquer alteração, apesar de, à mesma hora, a seleção portuguesa disputar o acesso às meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol.

O Sport Lisboa e Benfica entende que esta sobreposição em nada defende a modalidade, num dérbi que se espera emocionante. E se o objetivo do Sporting era encontrar um pavilhão vazio, será certamente surpreendido pela massiva presença dos adeptos do nosso Clube, a quem deixamos o apelo para uma adesão e um apoio emocionantes, como sempre acontece.»