A equipa de andebol do Sporting ficou a dois golos de uma presença inédita na Final Four da Liga Europeia, ao bater os alemães do Rhein-Neckar, no Pavilhão João Rocha, por 29-28, sem conseguir anular a curta diferença da primeira mão (29-32). Seguem três equipas alemãs para as meias-finais.

O jogo da primeira mão já tinha sido marcado pelo equilíbrio e o segundo não foi diferente, com as equipas a marcarem à vez. Os leões até chegaram ao intervalo com a eliminatória empatada, a vencer por 15-12.

Já na segunda parte, a equipa comandada por Ricardo Costa, com Francisco Costa em destaque (11 golos), chegou mesmo a ter uma vantagem de quatro golos (27-23), mas permitiu a recuperação dos alemães na ponta final e venceu apenas por um, vantagem insuficiente para anular os três golos de diferença da primeira mão favoráveis aos alemães.

Resultados dos quartos de final (segunda mão)

Flensburg-Handewitt, Ale - Sävehof, Sue, 28-29

Skjern, Din - Dínamo Bucareste, Rom, 34-38

Sporting, Por - Rhein-Neckar, Ale, 29-28

Nantes, Fra - Füchse Berlim, Ale, 30-37