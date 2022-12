O Barcelona venceu neste sábado o Sporting por 37-34, na meia-final da Supertaça Ibérica de andebol, mas nem o treinador da equipa espanhola considerou o resultado justo para os leões, pelo jogo que fizeram frente ao bicampeão europeu.

«O jogo foi aquilo que eu esperava, frente a uma equipa de jogadores pequenos, mas que jogam muito andebol. São sempre capazes de jogar um contra um e rematar entre defensores, com destaque para os irmãos Costa. O nosso guarda-redes não esteve bem na primeira parte, a defesa parecia estar bem, mas eles encontravam sempre espaço e marcavam.

Na segunda parte fomos para cima deles. Esta equipa estava um pouco com as forças em baixo, alguns jogadores estavam tocados, mas no final sobressaiu muito o Gonzalo. O jogo estava empatado até três minutos do fim, e quem viu o jogo sabe que este resultado é injusto para o Sporting. No máximo, devíamos ter ganhado por um.»