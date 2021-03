A grande defesa de Capdeville, o golo de Iturriza e o golo histórico de Rui Silva que deu a vitória a Portugal sobre a França e valeu o passaporte para os Jogos Olímpicos.

Tudo isto teve lugar no último minuto do jogo decisivo com a França, a contar para o Torneio Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio no próximo verão.

Um minuto épico que terminou na melhor maneira para Portugal e que foi narrado com muita expressividade em inglês.

Indescritível!