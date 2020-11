Alfredo Quintana foi autor de uma das melhores defesas da última ronda da Liga dos Campeões. O guarda-redes do FC Porto esteve em destaque e a federação europeia de andebol elegeu uma das suas defesas para o top-5 da ronda.

Logo nos primeiros minutos da partida, o guarda-redes internacional português travou um contra-ataque de Ferran Sala com uma grande defesa, eleita a terceira melhor da jornada.

No top-5 está também uma defesa de Borko Ristovski, antigo guarda-redes do Benfica, atualmente nos macedónios do Vardar.

Veja o top-5 no vídeo abaixo: