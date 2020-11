A equipa de andebol do FC Porto perdeu com o Paris Saint-Germain em casa por 34-31, em jogo a contar para o Grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

A jogar contra uma das equipas mais poderosas da modalidades, os azuis e brancos venciam por 16-12 ao intervalo, mas os gauleses passaram para a frente na segunda parte.

Apesar da derrota, o FC Porto mantém-se na zona de apuramento para a fase seguinte: é quarto lugar com seis pontos em sete jogos. O PSG segue no quinto lugar com quatro pontos, mas menos dois encontros.