O FC Porto continuou a preparação para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal contra o Fabril com três novidades.



Sérgio Oliveira, Nanu e Evanilson regressaram dos compromissos internacionais e fizeram treino de recuperação na sessão de trabalho desta quarta-feira de manhã. Tanto o médio português como o avançado brasileiro participaram nos jogos da seleção portuguesa e da seleção olímpica do Brasil, respetivamente, na última quarta-feira enquanto o lateral participou no jogo da Guiné-Bissau contra o Senegal no passado domingo.



Em sentido contrário, Grujic (Sérvia), Mbemba (RD Congo), Díaz e Uribe (Colômbia), Zaidu (Nigéria), Marchesín (Argentina), Corona (México), Diogo Costa, Diogo Leite, João Mário e Fábio Vieira (sub-21) ainda não regressaram das respetivas seleções.



No boletim clínico portista figuram os nomes de Mbaye (tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio) e Pepe (tratamento).



O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. A partida contra o Fabril, da prova rainha, está marcada para sábado (14h30).