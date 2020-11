Após dois dias de folga, o FC Porto prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal contra o Fabril.



Na sessão matinal, Sérgio Conceição não pôde contar com 14 internacionais: Sérgio Oliveira (Portugal), Diogo Leite, Diogo Costa, João Mário e Fábio Vieira (Sub-21), Marchesín (Argentina), Mbemba (RD Congo), Evanilson (sub-23 Brasil) Uribe e Díaz (Colômbia), Nanu (Guiné-Bissau) Zaidu (Nigéria), Corona (México) e Grujic (Sérvia).



Por sua vez, Pepe (tratamento), Marcano (treino condicionado e ginásio) e Mbaye (tratamento e ginásio) continuaram o processo de recuperação às respetivas lesões, informam os dragões na nota do treino.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quarta-feira, pelas 10h30, no Olival com vista ao jogo do próximo sábado (14h30).