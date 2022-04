Os jogadores de andebol do FC Porto estão bem qualificados ao nível da nota artística, segundo os parâmetros da EHC Champions League, com Diogo Branquinho a destacar-se com o terceiro melhor golo e Sebastian Frandsen com a terceira melhor defesa, nos jogos da segunda mão de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Uma referência para a melhor defesa da jornada, atribuída a Benjamin Buric, guarda-redes do SG Flensburg, com uma defesa a um remate do internacional português Miguel Martins, dos húngaros do SC Pick Szeged.

Os melhores golos do acesso aos quartos de final:

As melhores defesas no acesso aos quartos de final: