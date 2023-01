Rui Silva mostrou-se desiludido pelo facto de Portugal ter falhado por dois golos o apuramento para os quartos de final do Mundial, após perder frente à anfitriã Suécia.

«É duro. Sabíamos que ia ser difícil passar aos quartos de final, mas acho que estivemos muito perto para que isso acontecesse e acaba por ser muito difícil de aceitar. Acho que estivemos a um muito bom nível, não só neste jogo, mas nos outros também, e acabou tudo por ser decidido em detalhes. O desporto é feito disso e temos que continuar a trabalhar. Sabemos que agora já toda a gente nos respeita e sabe que somos uma boa equipa. Agora falta este pequeno pormenor, mas temos que trabalhar bem e corrigir, para conseguir ir mais longe nas próximas competições», afirmou o capitão da Seleção Nacional, numa perspetiva partilhada pelo guarda-redes Miguel Espinha: «Foi difícil. Estávamos dentro do jogo e chegámos ao intervalo a ganhar por um. Na segunda parte, não entrámos da melhor maneira e a Suécia conseguiu distanciar-se no marcador. Nos minutos finais tentámos tudo, arriscámos ao máximo, mas, infelizmente, as coisas não caíram para o nosso lado.»

Portugal foi afastado do Mundial este domingo, após perder 32-30 diante da campeã europeia e vice-campeã mundial, em Gotemburgo, diante de 12 mil espectadores.