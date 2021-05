Cristiano Ronaldo tem uma derradeira oportunidade para ultrapassar Leo Messi e terminar na segunda posição na corrida pela Bota de Ouro, o prémio para o melhor marcador dos campeonatos europeus. Robert Lewandowski (Bayern Munique), com 41 golos, é o vencedor natural.



Ainda com um jogo por disputar, este domingo, frente ao Bolonha, Ronaldo está a um golo do Messi (29 contra 30) e ficará à frente do argentino se ambos terminarem empatados. O internacional luso tem menos minutos disputados (2,713 contra 3,022).



André Silva (28 golos) e Haaland (27) surgem nas quarta e quinta posições, respetivamente, mas ainda podem ser alcançados por Mbappé (26), já que o Paris Saint-Germain joga esta noite em Brest, frente à equipa local, na última jornada do campeonato francês.



Ronaldo prepara-se ainda para conquistar, pela primeira vez, o título de melhor marcador da Serie A, entrando em campo com seis golos de vantagem (29 contra 23) sobre Romelu Lukaku, do Inter de Milão.