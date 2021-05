Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo prepara-se para ser o melhor marcador do campeonato italiano pela primeira vez, replicando algo que conseguiu em Inglaterra (Manchester United) e Espanha (Real Madrid).



Na primeira temporada ao serviço da Juventus, o avançado português marcou 21 golos na Serie A e ficou em quarto na lista de melhores marcadores, um pouco distante do líder Fabio Quagliarella (Sampdoria, 26 golos).



Na época passada, foi Ciro Immobile (Lazio) a rebentar a escala com 36 golos, deixando Ronaldo na segunda posição da lista (31 golos).



A um jornada do final da Serie A 2020/21, a Juventus é apenas a quarta classificada - à condição -, mas Cristiano Ronaldo pode garantir pela primeira vez um título individual. O português marcou um golo no Juve-Inter (3-2), tal com o principal perseguidor, Romelu Lukaku.



Confira na galeria associada a este artigo a lista de melhores marcadores da Serie A de Itália.