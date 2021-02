O Marselha emitiu esta terça-feira um comunicado a anunciar ter aceitado o pedido de demissão de André Villas-Boas, pelo que o português deixa de ser treinador da formação francesa. O comunicado não se fica no entanto por aqui e anuncia que eventuais sanções serão tomadas contra Villas-Boas, na sequência de um procedimento disciplinar.

«A decisão de demitir André Villas-Boas tornou-se inevitável devido à recente repetição de ações e atitudes que prejudicam gravemente a instituição Marselha e os seus funcionários, que a defendem diariamente», pode ler-se.

«Os comentários feitos hoje numa conferência de imprensa, em particular sobre o diretor para o futebol Pablo Longoria, são inaceitáveis. O excepcional trabalho de Pablo Longoria não pode ser posto em causa. Pelo contrário, foi elogiado por todos durante esta mercado de transferências de inverno, marcado por uma crise sem precedentes.»

Ora por isso, o comunicado termina a referir que «eventuais sanções serão aplicadas a André Villas-Boas na sequência de procedimentos disciplinares» que vão ser instaurados ao treinador português.

Refira-se que esta manhã, em conferência de imprensa, Villas-Boas tinha revelado em conferência de imprensa que não concorda com a política de transferências do clube e tinha-se mostrado contra a contratação de Olivier Ntcham ao Celtic, adiantando que pedira a demissão do cargo de treinador.

«Não foi uma decisão minha. Foi precisamente um jogador [Ntcham] que eu disse que não queria. Não sabia da contratação, só soube quando acordei e fui ao site do Marselha. Enviei a minha demissão e disse que não concordava com a política desportiva do clube. Não quero dinheiro, só quero ir embora», disse o português.