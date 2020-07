A continuidade de André Villas-Boas no Marselha esteve em dúvida após a saída de Andoni Zubizarreta do cargo de diretor-desportivo, mas o técnico português decidiu ficar e agora explica os motivos em entrevista ao jornal L’Equipe.

«Foram momentos muito difíceis para mim, é sempre complicado voltar com a palavra atrás, ainda mais quando me expus publicamente», disse Villas-Boas.

«Os jogadores e só os jogadores foram decisivos. Durante aqueles dias de incerteza sobre o meu futuro muitos jogadores telefonaram-me, foram eles que me fizeram mudar de ideias», adiantou o treinador.

«A primeira coisa que eu quis fazer no dia do regresso [aos trabalhos] foi prestar-lhes homenagem. Tive uma pequena reunião com eles depois dos testes da Covid-19 e agradeci-lhes. Fiquei contente por ter recebido aqueles telefonemas. Aos poucos ajudaram-me a mudar de opinião», revelou Villas-Boas, dizendo que agora tem «uma relação mais direta com o dono do Marselha».

Questionado sobre uma possível renovação de contrato, Villas-Boas afirmou: «É cedo, vamos ver como a temporada se vai desenrolar. Toda a gente conhece as minhas intenções, não preciso de as repetir. Treinei onze anos, quero fazer mais ou menos quinze, faltam-me quatro anos.»

«Sempre quis estar num Mundial. Tenho uma atração pelo Japão, estive perto da seleção [japonesa] e é um lugar que me agradaria. Vamos ver», adiantou.