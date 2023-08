Andreia Sousa fez história na arbitragem portuguesa, neste domingo, ao assumir as funções de assistente de Ricardo Baixinho no triunfo do Rio Ave frente ao Desportivo de Chaves (2-0).

Aos 36 anos, a árbitra assistente da Associação de Futebol de Braga viveu mais um momento inesquecível num percurso iniciado em 2006/07.

Tendo sido mãe em 2017 e 2021, Andreia Sousa suspendeu a atividade nesses dois momentos, mas regressou às funções assim que possível e continuou a progredir. É internacional desde 2016.