O Rio Ave venceu na jornada inaugural do campeonato, o que já não acontecia desde a temporada 2017/18. Um golo Leonardo Ruiz, de grande penalidade, e outro de Zé Manuel, já no período de descontos, valeram aos vilacondenses os três pontos.

O Chaves, que jogou em inferioridade numérica desde o minuto 15, por expulsão de Bruno Langa – levou dois amarelos seguidos e consequente vermelho –, bateu-se bem, manteve-se sempre organizado, mas com menos um não podia fazer muito mais.

Jogo 100 de Guga

As duas equipas iniciavam o campeonato sob circunstâncias distintas. Os rioavistas, inibidos de inscrever jogadores, não puderam apresentar qualquer novidade no onze. Destaque para o jogo 100 de Guga com a camisola do Rio Ave. Já a formação flaviense teve muitas saídas e muitas entradas, desde logo a começar pelo técnico. José Gomes regressou a Vila do Conde e apresentou cinco reforços. Hugo Souza, na baliza, Bruno Rodrigues e Ygor Nogueira, no eixo da defesa, Kelechi, no miolo do terreno, e Paulo Victor, no ataque.

O primeiro quarto de hora foi equilibrado, no entanto foi o Chaves a primeira equipa a criar perigo, com o um remate de fora da área de Kelechi. Aos 15, Bruno Langa carregou em falta Ruiz e Ricardo Baixinho admoestou-o com o cartão amarelo. O defesa flaviense bracejou em protesto e o árbitro mostrou-lhe o segundo amarelo e consequente vermelho, deixando a turma flaviense em inferioridade numérica.

A partir daí, só deu Rio Ave. Porém, apesar do grande domínio da formação rioavista, as ocasiões de perigo foram escassas. Hernâni criou a principal oportunidade. Numa jogada individual, o extremo rematou em arco a rasar o poste! E foi só para o primeiro tempo.

Os golos vilacondenses

Os técnicos mexeram ao intervalo e lançaram caras novas para a segunda metade. José Gomes reforçou a defessa, com a entrada de Steven Vitória, passando a jogar com uma linha de cinco. Luís Freire, por sua vez, desfez essa mesma linha de cinco, passando a quatro, e reforçou o ataque. Os vilacondenses voltaram a entrar a dominar, mas começaram a criar mais perigo.

Fábio Ronaldo ficou perto do golo, mas Hugo Souza, com uma palmada, negou-o. Na sequência do pontapé de canto, Joca rematou em arco e acertou em cheio na trave. Pouco depois, após boa jogada coletiva, Joca cruzou para o segundo poste onde apareceu Fábio Ronaldo a rematar ao poste. Contudo, o jogador ficou a reclamar carga de um adversário. Ricardo Baixinho, após consultar o VAR, acabou por assinalar grande penalidade. Na conversão, Leonardo Ruiz deu vantagem aos vilacondenses.

Só dava Rio Ave. Hugo Souza, na baliza flaviense, ia mantendo a desvantagem na diferença mínima com um par de excelentes defesas. Guga foi o primeiro a tentar de fora da área, aproveitando o vento a favor, mas o guardião brasileiro defendeu. Depois foi Aderllan Santos, de livre, a disparar uma bomba e, mais uma vez, o guarda-redes flaviense a defender.

O tempo corria para o fim e a vida corria bem aos vilacondenses. Ainda assim, não se livraram de um valente susto. Numa das poucas aproximações do Chaves à baliza local, Steven Vitória desmarcou Paulo Victor que, de cabeça, empurrou o esférico para o fundo das redes. No entanto, o avançado estava em fora de jogo e o lance foi invalidade.

Já no período de descontos, o Rio Ave iria marcar o golo da tranquilidade. Após jogada de insistência, o esférico viajou da esquerda até ao coração da área onde apareceu Zé Manuel a selar o resultado.