O Maisfutebol cumpre esta sexta-feira 20 anos, o que é um excelente pretexto para olhar para as últimas décadas do futebol português. Mas não é um olhar através de longos e enfadonhos textos: vamos olhar para os últimos vinte anos através das manchetes do Maisfutebol, que foram mudando ao longo do tempo e que reflete tudo o que aconteceu no jogo.

Os últimos vinte anos do futebol português foram, de resto, muito cheios. Provavelmente os melhores da história do nosso desporto. Figo, Mourinho e Ronaldo. Euro 2004, Mundial 2006, Euro 2012. Euro 2016, claro. Muito Euro 2016. Mais Sevilha, Gelsenkirchen, Dublin, Amesterdão e Turim. Venha daí nesta viagem pelos marcos que fazem a nossa história.