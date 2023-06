A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou esta terça-feira que 129 pessoas foram proibidas de entrar em recintos desportivos desde janeiro.

«Apenas nos primeiros cinco meses do presente ano (entre 01 de janeiro a 31 de maio de 2023), a APCVD proferiu 362 decisões condenatórias com caráter definitivo, ou seja, que já esgotaram possibilidade de recurso, e aplicou 129 medidas de interdição de acesso a recinto desportivo que já entraram em vigor», lê-se, no comunicado divulgado pelo organismo.

De acordo com a APCVD, no total estão interditadas a recintos desportivos cerca de 350 pessoas.

Só durante o mês de maio, refira-se, 20 adeptos foram impedidos de entrar em estádios ou pavilhão. 13 por uso de pirotecnia, cinco por arremessarem objetos e dois por incitarem à violência ou usarem da mesma.