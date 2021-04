A Federação Portuguesa de Futebol disponibilizou mais 1,4 milhões de euros para mitigar os efeitos provocados pela pandemia de covid-19.

Esta verba destina-se às associações distritais e regionais e será distribuída pelos clubes que se candidatem ao Fundo de Apoio às Associações e Clubes Face à covid-19.

Este programa de auxílio lançado pela FPF tem um valor global de 2 milhões de euros, uma parte a fundo perdido e outra a título de empréstimo. Foi criado para auxiliar os clubes das provas nacionais e distritais que foram obrigado a suspender a atividade devido à pandemia.

A distribuição das verbas do fundo criado em fevereiro teve início a 19 de março com a entrega de 200 mil euros às associações de Beja, Coimbra e Guarda. O valor de 1,4 milhões de euros agora disponibilizado destina-se a mais 13 associações. As associações do Porto, com 333.750 euros, Braga, com 172.250, Aveiro, com 158 mil euros, Leiria, com 150.250, Setúbal, 116.250 e Santarém, com 107.750, são as que recebem as maiores fatias. Algarve e Lisboa vão em breve receber os valores a que se candidataram.