Jorge Jesus foi eleito o treinador de novembro na Liga saudita, repetindo a distinção recebida no mês anterior.

O Al Hilal, líder isolado do campeonato com mais sete pontos do que o vice-líder Al Nassr, venceu os três jogos que realizou para a competição.

A equipa de Jesus está numa sequência notável para a Liga saudita, na qual só sabe vencer desde que a 21 de setembro empatou no reduto do Damac. De lá para cá somou oito vitórias seguidas (15 em todas as competições oficiais) e no último jogo venceu o Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio por expressivos 3-0.