André Narciso vai dirigir o Sintrense-FC Porto da terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao passo que Gustavo Correia vai dirigir a visita do Sporting ao Restelo, ante o Belenenses, e António Nobre a do Benfica à Trofa. As nomeações do Conselho de Arbitragem foram confirmadas esta manhã pela Federação Portuguesa de Futebol.

Foram dadas a conhecer 28 equipas de arbitragem, nomeadamente para os jogos das equipas que têm clubes da I Liga e da II Liga, faltando apenas conhecer quem apita os jogos Alverca-Anadia, Torreense-AD Fafe, Sp. Espinho-Caldas e Castro Daire-Olhanense.

6.ª Feira, 15 outubro

Académica-Famalicão (18h00)

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Marques

4.º árbitro: Humberto Teixeira

Sintrense-FC Porto (18h45)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Marco Vieira

4.º árbitro: Bruno Rebocho

Os Belenenses-Sporting (20h45)

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: José Bessa

Sábado, 16 outubro

Oliveira do Hospital-V. Guimarães (11h00)

Árbitro: Vitor Ferreira

Assistentes: Nuno Manso e Nélson Cunha

4.º árbitro: Sérgio Guelho

Leixões-Vilaverdense (15h00)

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Bruno Rocha e Diogo Pinto

4.º árbitro: Márcio Torres

Valadares Gaia-Casa Pia (15h00)

Árbitro: Dinis Gorjão

Assistentes: David Soares e Andreia Sousa

4.º árbitro: Paulo Barradas

Oriental Dragon-Moreirense (15h00)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Miguel Liborio

Berço-Belenenses (15h00)

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: Nuno Pereira e Tiago Leandro

4.º árbitro: Diogo Martinho

Camacha-Tondela (15h00)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Tiago Mota

4.º árbitro: Tiago Dias

U. Leiria-Santa Clara (16h00)

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: Ricardo Martins

Louletano-Estrela da Amadora (18h00)

Árbitro: Flávio Lima

Assistentes: Nuno Pires e José Mira

4.º árbitro: Pedro Martins

Trofense-Benfica (20h15)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: João Bento

Domingo, 17 outubro:

Varzim-Marítimo (11h00)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licinio e Paulo Soares

4.º árbitro: André Neto

V. Setúbal-Vizela (14h00)

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: José Rodrigues

Moitense-Sp. Braga (15h00)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Ricardo Santos e José Luzia

4.º árbitro: Vasco Almeida

Leça-Arouca (15h00)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

4.º árbitro: Tiago Neves

Cinfães-Farense (15h00)

Árbitro: João Casegas

Assistentes: Sérgio Costa e Olga Almeida

4.º árbitro: Hélder Patrick

Vilafranquense-Real SC (15h00)

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e Rodrigo Roque

4.º árbitro: Rui Soares

Feirense-Nacional (15h00)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Gonçalo Neves

Benfica e Castelo Branco-FC Penafiel (15h00)

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Hugo Santos e André Costa

4.º árbitro: Rui Silva

Mafra-União 1919 (15h00)

Árbitro: Marcos Brazão

Assistentes: Pedro Sancho e Rúben Silva

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

Condeixa-Gil Vicente (15h00)

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias

4.º árbitro: Miguel Ribeiro

Águias Moradal-Paços de Ferreira (15h00)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Sérgio Jesus

Felgueiras-Estoril Praia (15h00)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Mota e Pedro Martins

4.º árbitro: Henrique Brites

Serpa-Sp. Covilhã (15h00)

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Carlos Covão e Vasco Marques

4.º árbitro: Diogo Coelho

Paredes-Ac. Viseu (15h00)

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Fábio Silva e Leonel Ferreira

4.º árbitro: Fábio Silva

UD Oliveirense-Portimonense (17h00)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: João Mendes

Rio Ave-Boavista (20h00)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: Marco Cruz