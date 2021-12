Cinco árbitros portugueses foram promovidos de categoria pela UEFA, para a segunda metade da época desportiva 2021/2022: João Pinheiro, Gustavo Correia, Miguel Nogueira e Catarina Campos (todos no futebol) e Cristiano Santos, no futsal. A informação foi confirmada esta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

João Pinheiro ascendeu à primeira categoria, juntando-se nela a outros dois nomes portugueses: Tiago Martins e Fábio Veríssimo.

À segunda categoria e, portanto, promovidos a árbitros internacionais, subiram Gustavo Correia e Miguel Nogueira.

Do lado feminino, no futebol, Catarina Campos subiu à primeira categoria.

No futsal, Cristiano Santos juntou-se a Eduardo Coelho e Miguel Castilho na categoria de Leite. Nota, anda, para as entradas de Rúben Santos e Filipe Duarte para a primeira categoria no futsal.

Árbitros (futebol masculino)

Elite: Artur Soares Dias

1.ª categoria: Tiago Martins, Fábio Martins, João Pinheiro

2.ª categoria: Luís Godinho, António Nobre, Vítor Ferreira, Gustavo Correia, Miguel Nogueira

Árbitros (futebol feminino)

Elite: Sandra Bastos

1.ª categoria: Sílvia Domingos, Catarina Campos

2.ª categoria: Teresa Oliveira

Futsal masculino

Elite: Eduardo Coelho, Miguel Castilho, Cristiano Santos

1.ª categoria: Filipe Duarte, Rúben Santos