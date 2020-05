Além da permissão para a utilização de cinco substituições por parte de cada equipa, a FIFA e a International Football Association Board (IFAB) decretaram a possibilidade de se abdicar do VAR no regresso do futebol após a paragem provocada pela pandemia da Covid-19.

No comunicado emitido pela IFAB é referido que os organizadores das competições com VAR podem «cessar temporariamente a utilização do VAR no reinício das competições».

«No entanto, nas competições em que o VAR for utilizado, todas as leis do jogo e, por extensão, o protocolo do VAR, permanecem em vigor», esclarece o documento.