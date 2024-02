Adrián Martínez, também conhecido como «Maravilla», joga atualmente no Racing Club e vive um dos momentos mais felizes da carreira (e talvez da vida). Mas nem sempre foi assim, tendo em conta que passou seis meses na prisão, por um crime que não cometeu.

Com a camisola do clube argentino, o avançado já disputou sete jogos e marcou seis golos e uma assistência. Em entrevista ao Olé, jornal desportivo argentino, revelou as várias dificuldades que passou durante o tempo em que esteve preso, acusado de matar o assassino do irmão.

«Estive muito perto de ser apunhalado, não aconteceu por pouco. Por causa de um telefone. Um amigo tinha agarrado algo... Metem-te um arpão, é assim que dizem. São vassouras com uma ponta. Se as coisas correm mal, apunhalam-te, não podes estar distraído», vincou.

«Vi como se matam pessoas, ali mata-se por nada. Dão facadas, vi um morrer assim. Agarraram-no pelos pés e levaram-no. Às sete da manhã abriam as celas e tinha de acordar, se não roubavam-me. Tínhamos de estar sempre atentos. Cheguei a ter medo pela vida», explicou.