O Bragantino de Pedro Caixinha venceu, na madrugada desta quarta-feira, o Aguilas, da Colômbia, no desempate por grandes penalidades, e conseguiu assim carimbar a passagem para a terceira eliminatória de qualificação da Taça dos Libertadores.

No final do tempo regulamentar o marcador manteve-se a zeros, tal como na primeira mão, em casa do emblema colombiano, e o jogo seguiu para as grandes penalidades, onde a equipa do técnico luso venceu, desta vez por 4-3.

«Sabe para o que estávamos a jogar? Pela brilhante época que fizemos no ano passado no Brasileirão. Se os penáltis pendem para o outro lado, hoje estávamos fora de competições internacionais com a campanha que fizemos (no campeonato de 2023). Então, é importante valorizar isso», afirmou Pedro Caixinha após o encontro.

Na terceira eliminatória, a última de acesso à fase de grupos, o Bragantino irá jogar com o vencedor da eliminatória entre o Botafogo e os bolivianos do Aurora.