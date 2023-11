Cenas de pancadaria nas bancadas do Maracanã atrasaram o início do Brasil-Argentina desta madrugada e levaram a que vários jogadores da seleção campeã do mundo tentassem intervir para parar os incidentes.

Um dos casos mais insólitos deste jogo de qualificação para o Mundial 2026 ocorreu com o guarda-redes Emiliano «Dibu» Martínez, que enquanto os companheiros de equipa, liderados por Messi, apelavam à calma, acabou mesmo por se pendurar no muro da bancada e tentou tirar o bastão a um agente da polícia que carregava sobre os «hinchas albicelestes».

A Argentina acabou por vencer o Brasil, no Rio de Janeiro, por 1-0, com o golo a ser apontado pelo defesa-central do Benfica Nicolás Otamendi.