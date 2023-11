O selecionador argentino Lionel Scaloni afirmou que está a ponderar a continuidade no cargo, depois do triunfo face ao Brasil (1-0), no Maracanã, nas eliminatórias para o Mundial 2026.

«Há que parar a bola e pôr-me a pensar. Tenho muito que pensar neste tempo, porque esta seleção precisa de alguém com todas as energias positivas», disse de forma surpreendente após o jogo o técnico que levou a Argentina à conquista do Mundial 2022 e da Copa América de 2021.

Scaloni afirma que as suas declarações «não são um adeus», mas reforçou que necessita de pensar, pois «a fasquia está muito alta e está muito complicado continuar».

O técnico argentino disse ainda que vai falar com o presidente da federação argentina (AFA) e com os jogadores.

A Argentina conquistou o Mundial de 2022 há quase um ano e na madrugada desta quarta-feira cimentou a liderança na qualificação sul-americana para o Mundial 2026 com um triunfo em casa do Brasil, decidido com um golo do benfiquista Otamendi.

A seleção campeã mundial fecha o ano com nove vitórias em 10 jogos, sendo exceção o desaire caseiro com o Uruguai (0-2), que antecedeu o triunfo no Maracanã.