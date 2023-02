«A Argentina perdoa tudo a Martinez». Este é o título de uma reportagem da revista France Football sobre o extravagante guarda-redes argentino, também conhecido por Dibu, que volta a abordar os polémicos festejos em que foi protagonista depois da final do Campeonato do Mundo do Qatar.

A imagem de Dibu com o troféu Luvas Douradas, que distingue o melhor guarda-redes da competição, junto às virilhas, foi definitivamente uma das imagens marcantes do Mundial2022. O guarda-redes conta, agora, que foi advertido pelos companheiros a não repetir o gesto que já tinha feito na final da Copa América. Em vão.

«Se estou arrependido das celebrações? Bem, algumas coisas não faria da mesma forma, mas não magoei ninguém. Durante a minha carreira, joguei com a França e nunca tive problemas. Podem perguntar a Giroud que tipo de pessoa sou. Realmente gosto da cultura francesa e da mentalidade», começou por referir nas páginas do France Foottball.

Martinez diz que o gesto foi uma brincadeira dirigida aos companheiros. «Já o tinha feito na Copa América e eles disseram: “Não vais fazê-lo novamente”. Até Messi avisou-me. Fi-lo por eles, nada mais. Durou um segundo, e pronto. Fora disso, é uma coisa de balneário, que nunca devia ter vindo cá para fora», destacou ainda.