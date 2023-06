Lionel Messi diz que a vida dele mudou a 18 de dezembro, no dia em que a seleção da Argentina conquistou o ambicionado título mundial. De volta ao seio da seleção alviceleste, o craque revelou agora que, caso não tivesse conquistado o título no Qatar, já tinha dado como concluída a sua carreira internacional.

«Desfrutei todo o Mundial muitíssimo porque sabia que podia ser o último e, para sincero, se não tivéssemos sido campeões do Mundo já não estaria na seleção», destacou o jogador numa entrevista a um programa canal de televisão público da argentina.

A verdade é que Messi sentia-se incompleto sem o máximo título pela seleção e isso já tinha sido evidente quando conquistou a Copa América um ano antes. «Mesmo que não fosse assim, tinha de tentar. A minha carreira não podia só vencer tudo a nível de clubes e a nível individual se não o tivesse também conseguido com a seleção, era como se ficasse a faltar algo», acrescentou.

A verdade é que a Argentina foi mesmo campeã do Mundo e Messi ficou tão contente que, agora, continua a jogar com a histórica alviceleste. «Hoje, sendo campeão do Mundo, não posso deixar a seleção e tenho de continuar a desfrutar disto tudo», assumiu.

No último jogo, frente à Austrália, em Pequim, Messi marcou o golo mais rápida da sua carreira, ao abrir o marcador do jogo aos 79 segundos. No final desse jogo, Messi também disse que já não vai jogar o próximo Campeonato do Mundo, em 2026, mas ainda não fecha totalmente a porta.

«O que disse é normal por causa da minha idade e do tempo que falta. Vai ser difícil que aconteça, mas, bom, como já disse, estou a desfrutar o momento, o dia a dia, o estar aqui. Agora vêm aí os jogos de qualificação. Ainda é muito longe para estar a pensar no próximo Mundial quando acabámos de terminar um», destacou ainda.

Messi acabou por ser dispensado do segundo jogo da Argentina, com a Indonésia, e o futuro passa agora pelo Inter de Miami, nos Estados Unidos. «Agora tenho vontade é de ir de férias. Depois lá vamos arrancar outra vez para uma nova época», comentou ainda o craque argentino.