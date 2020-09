Leo Messi vai emprestar o seu jato particular para os compatriotas Guido Rodríguez (Betis), Lucas Ocampos e ao ex-sportinguista Marcos Acuña (ambos do Sevilha) atravessarem o Oceano Atlântico, no início do próximo mês, para os próximos compromissos da seleção da Argentina.

Os três jogadores estão convocados para os jogos com o Equador [8 de outubro, em Bueno Aires] e Bolívia [13 de outubro, em La Paz], ambos relativos à fase de qualificação para Mundial 2022.

Assim, na próxima pausa da FIFA, para os jogos das seleções, os três argentinos que jogam na cidade de Sevilha vão viajar no avião particular do craque do Barcelona.

Aos três referidos jogadores, vai ainda juntar-se Nehuén Pérez, antigo jogador do Famalicão, agora no Atlético Madrid.