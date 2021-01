Salvio assumiu que pode vir a deixar o Boca Juniors a curto prazo. Em entrevista à televisão ESPN, o internacional argentino conta que passa por um momento difícil, não só pelo divórcio com Magali Aravena, mas também por estar a ganhar metade do que auferia no Benfica.

«Aqui na Argentina está difícil. Estou a ganhar metade do que ganhava no Benfica. Uma oferta da Arábia é melhor financeiramente, mas em termos de felicidade e futebol não. Mas se chegar uma oferta melhor, vou analisá-la e posso ir embora. Mas aqui também estou a vinte minutos de casa do meu velho», contou.

Além de estar perto do pai, Salvio garante que, se não sair, vai continuar totalmente empenhado em ajudar o Boca, apesar do fraco rendimento que tem apresentado nos últimos jogos. «Estou feliz, mas não posso dizer que vou ficar. Tenho de ver com o meu empresário. A minha vida pessoal está melhor, as coisas foram-se encaminhando. Se ficar no Boca, a minha cabeça vai estar a cem por cento no Boca», destacou.

Apesar do declarado amor ao Boca, aos trinta anos, Salvio admite que terá de pensar em caso de receber uma boa proposta. «Não é cem por cento seguro que fique no Boca, mas é difícil encontrar algo igual ao Boca. A minha mãe não quer que eu me vá embora, assim como o meu pai», destacou.

A imprensa argentina tem apontado para um possível regresso de Salvio ao Benfica, mas o jogador referiu-se ao antigo clube como um episódio do passado. «Eu estava muito bem em Portugal, pensava terminar a carreira no Benfica. Meti as coisas na balança e decidi voltar ao meu país porque era uma enorme felicidade», referiu ainda.