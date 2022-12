Lionel Scaloni, o treinador que comandou a Argentina à conquista do título mundial, no Qatar, está em final de contrato, mas o presidente da federação da Argentina (AFA), Claudio Tapia, garante que o líder da alviceleste vai continuar no cargo.

«O Scaloni é o treinador da seleção da Argentina. Ambos somos homens de palavra, já temos um acordo apalavrado. Não temos dúvidas que vai continuar. Ele agora viajou para Espanha para tratar do passaporte de um dos filhos e, quando regressar ao país, vamos conversar, como fizemos ainda ontem», destacou o dirigente esta segunda-feira, numa conferência de imprensa em San Juan, onde se realizou mais uma homenagem aos campeões do Mundo.

Scaloni assumiu o comando da seleção da Argentina em 2018 e em 2021 conquistou a Copa América, o primeiro troféu internacional da Argentina desde 1993, antes de conquistar o Mundial, no Qatar, em 2022. «Quando escolhemos Scaloni, 99 por cento das pessoas pensou que estávamos enganados ou mesmo loucos. Mas a seleção devolveu a felicidade ao povo com os três títulos que ganhou», destacou Tapia, juntando ainda a Finalíssima, em que a Argentina bateu a Itália, à Copa América e ao Mundial.