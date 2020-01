Daniel Osvaldo, antigo avançado do FC Porto, regressou ao futebol profissional para vestir a camisola do Banfield, três anos depois de ter sido despedido do Boca Juniors por, entre outros problemas, fumar no balneário. O treinador Julio César Falcioni desvaloriza os desvarios do polémico avançado, desde que ele cumpra algumas regras.

«É muito difícil que um jogador do nível do Daniel venha para um clube como o Banfield sem ter qualquer história no clube. Esse esforço é de louvar. Vem por prazer de jogar, não precisa de dinheiro. Essa adrenalina que ele tem é boa e produtiva para nós», começou por destacar o novo treinador de Osvaldo em declarações à rádio La Red.

Para Falcioni, o maior problema é a longa paragem de Osvaldo que está sem competir há três anos. «Não creio que seja uma loucura. O único receio que temos são os três anos sem jogar. É muito tempo. A nível físico está impecável, mas tem de ganhar ritmo de jogo e competência. Ele já joga bem, nesse aspeto não nos temos de preocupar», explicou.

E se Osvaldo quiser fumar um cigarro? «Se quiser fumar um cigarro, que venha aqui ao escritório e me convide. Antigamente, num plantel de trinta jogadores, havia vinte que fumavam. Era o meu caso, por isso é que estou neste estado desgraçado. Não me incomoda que fume. No balneário é determinantemente proibido, mas na sua vida privada, só quero que descanse e que se alimente bem», referiu ainda Falcioni.