Por: Rui Santos

Declarações do treinador do Arouca, Armando Evangelista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

[Equilíbrio do jogo:] «Quando o nosso adversário o assume, isso transmite muito do que fizemos. Foi um jogo equilibrado, em que o Arouca, sem sombra de dúvida, não teve medo de perder e quis ganhar. É esse o espírito que quero nos jogadores.»

«O Sporting, se joga à quarta-feira e se está nas competições europeias, é porque está lá por mérito próprio. Tem uma grande equipa e estrutura, não acredito que um clube campeão nacional no nosso país não esteja precavido para jogar dois jogos por semana. Não me importava de inverter os papéis, de ter o Arouca a jogar na Liga dos Campeões, e com certeza não me estaria a queixar disso.»

«A estratégia passava, sim, por anular os pontos fortes do Sporting: o jogo na profundidade e a sua saída de bola. Hoje, devido à nuance de colocar o Matheus Nunes muito próximo do Paulinho, foi necessário retificar na estratégia que planeámos para o jogo. Depois disso, ficámos mais coesos em termos defensivos.»

«Em oito jornadas, quatro tiveram um grau de dificuldade muito elevado. Mas olhando para o que tem sido a nossa produtividade e prestação, acho que o Arouca merecia mais pontos do que aqueles que tem. Mas fico otimista em relação ao futuro.»

«O Arouca está a chegar à I Liga, vem com duas subidas consecutivas, arrasta consigo grande parte do plantel que jogou no Campeonato de Portugal. Isso requer tempo. Depois destas oito jornadas, assumo que queremos estar fora dos últimos três lugares e, provavelmente, estar três lugares acima disso, porque é merecido. A intensidade, a envolvência e a responsabilidade são outras, mas isso não lhes retira qualidade.»

«O Oday [Dabbagh] acaba por ter uma adaptação muito superior à que estava à espera. É um jogador com uma mente fantástica. Tem dedicação ao trabalho, quer aprender e evoluir. Chegou agora à Europa e quer muito. Tem uma sede muito grande de singrar. Isso traduz-se naquilo que faz enquanto jogador. Tem o feeling pelo golo, aparece muito bem nas zonas de finalização. Assume o risco, é capaz de jogar nas costas da zona defensiva. Tem vindo a melhorar, mas dá-me sinais que me deixam satisfeito.»

[Ausência de André Silva:] «São problemas administrativos, que me ultrapassam.»