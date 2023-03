O treinador do Arouca, Armando Evangelista, projetou dificuldades na deslocação ao Bessa, onde o Boavista só perdeu esta época frente a FC Porto e Benfica para a Liga.

«Sem dúvida que o Boavista está a apresentar um dos melhores momentos da época. Nota-se que é uma equipa confiante, que tem praticado um bom futebol, que se vê que está ligada e daí vão começar os nossos problemas e as nossas dificuldades. Ainda por cima, jogando fora de casa, é uma equipa que nos vai criar problemas. Nós estamos a fazer um percurso fantástico, do qual me orgulho muito, por isso há que encarar as dificuldades como temos feito até aqui», disse Armando Evangelista em conferência de imprensa.

O técnico negou ainda a necessidade de criar um «sentimento de revolta» face à derrota frente ao Boavista da primeira volta, por 2-1, em que o Arouca ficou reduzido a nove jogadores.

«Eu acho que, quando transportamos esse tipo de sentimento para um jogo, isso acaba por nos atrapalhar porque a sensatez e a lucidez são o que nos leva à razão. Esse jogo foi lá atrás, teve a sua história, está bem resolvido nas nossas cabeças. O próximo jogo vai ter outras incidências», realçou.

«Ambição, garra, determinação, isso sim. Agora, sentimento de revolta ou de justiça, não me revejo nisso», reforçou.

A atravessar uma série de jogos frente a equipas próximas na tabela classificativa, Evangelista rejeitou uma vez mais falar em objetivos europeus enquanto a permanência não estiver matematicamente assegurada.

«Concorrentes diretos são todos os nossos adversários, cada um à sua jornada, mas todos eles são. Fazemos parte da I Liga, olhamos para todos como concorrentes diretos, a seu tempo e à sua jornada, porque é assim que pensamos. Agora, é óbvio que é uma fase da época em que temos jogos de grau de dificuldade elevado, dois jogos consecutivos fora de casa. Ninguém nos pode tirar a nossa ambição. Este ano, só perdemos três jogos fora de casa para o campeonato: com Benfica, Porto e Sporting de Braga», frisou.

Tiago Esgaio está de volta às opções, mas Evangelista não pode contar com Sema Velásquez e Vitinho, ambos lesionados. Já Mateus Quaresma, vai cumprir suspensão após ter visto o quinto cartão amarelo na última jornada.

O Arouca visita o Boavista esta sexta-feira, às 19h00, em jogo da 23.ª jornada da Liga que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.