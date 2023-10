O treinador do Arouca, Daniel Ramos, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting (2-1), em jogo da oitava jornada da Liga:

«Na primeira parte o Sporting foi superior em muitos capítulos, apesar de não ter criado muitas oportunidades. Mas teve o domínio do jogo e controlou as nossas intenções. Muito mérito do Sporting, mas também demérito nosso. Faltou-nos ter bola, mais tranquilidade. Depois de sofrermos o golo o objetivo era retificar ao intervalo, mas a expulsão do Diomande deu-nos uma janela de oportunidade bem grande para a segunda parte. Queríamos cansar o Sporting, ir aos corredores, tentarmos sermos rápidos no jogo exterior, e foi por aí que chegámos ao empate. Depois faltou continuidade. O Sporting não ficou satisfeito, mas nós tínhamos de fazer a nossa parte, podíamos ter feito mais. Isso ficou aquém, o jogo ficou perigoso, ficou partido. Tivemos menos bola do que queríamos e acabámos por sofrer. Tentámos reagir, ir atrás do empate. Um jogo difícil, mas a sensação que fica é que podíamos ter somado um ponto. Essa possibilidade ficou em aberto.

Temos de aproveitar as oportunidades todas para somar, temos de aproveitar algumas. Hoje foi o que já referi, noutros jogos desperdiçámos pontos depois da hora. Isto é penalizador para uma equipa que anda à procura de pontos. Olhando a todas estas contingências que referi e este desaproveitar de oportunidades, podíamos ter claramente dez, 12 pontos. Temos de trabalhar duro, esperar a próxima oportunidade e procurar regressar às vitórias com o Moreirense.»