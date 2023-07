O Arouca anunciou esta terça-feira a contratação de Jason Remeseiro, avançado de 28 anos que chega do futebol espanhol.

O futebolista natural da Corunha é uma contratação dos arouquenses a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Alavés, equipa pela qual fez dois golos em 38 jogos na temporada passada.

O clube do distrito de Aveiro não revelou a duração do contrato do quarto reforço para a nova temporada, depois de Pedro Santos, Tiago Esgaio e Cristo González.

Além do Alavés, Jason Remeseiro representou ainda o Valência, o Getafe, o Levante, o Albacete e o Villarreal.