O treinador do Arouca, Armando Evangelista, na conferência de imprensa após o empate (1-1) com o Moreirense:

«[Resultado] Parece-me que tivemos 99 minutos sempre por cima. Não sou só eu que o digo, as estatísticas também. Elas refletem o domínio do Arouca, mas o futebol por vezes é muito ingrato. Tivemos muitas finalizações dentro da área, mas eles foram lá abaixo uma vez e num ressalto vão para o intervalo com vantagem de um golo, quanto a mim muito injusta. A segunda parte foi mais do mesmo, com grande domínio do Arouca. Fizemo-lo com critério, sem despejar bolas, mas acabámos por sofrer um penálti que nos podia ter dado a derrota. Tivemos capacidade de reação e acabámos por levar um ponto deste jogo, que para mim é muito curto pelo que o Arouca fez.

[Análise do treinador adjunto do Moreirense ao jogo, que disse que os cónegos tiveram mais e melhores oportunidades] Se viu assim, tenho de respeitar, mas pouco tenho a dizer sobre isso. Se ele quer ver assim, se se quer enganar, que continue. As estatísticas vão de encontro à análise que estou a fazer ao jogo. Por exemplo, a minha equipa, na segunda parte, em alguns momentos, arriscou em demasia e desequilibrou-se em termos defensivos, e isso podia ter-nos saído caro. Eu também vi isso.

[Resultados em casa] Todos os pontos nesta luta do Arouca são importantes. Sinto-me frustrado porque os nossos jogadores mereciam mais, mas todos os pontos são fundamentais. Somámos um, mas até podíamos não ter somado nenhum, o que seria muito injusto. O futebol é imprevisível. O Arouca tem sido competente em muitos jogos, mas em alguns deles não tem conseguido somar. Pode dar a sensação que está tudo mal, mas não está. A resposta que os jogadores têm dado faz-me sentir que o caminho é este. Merecíamos muito mais hoje, mas é um ponto em casa, onde não tínhamos somado ultimamente. Esperemos que seja um clique para o que temos pela frente. Há que acreditar e defender a posição que temos neste momento na tabela classificativa.»